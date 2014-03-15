Інформація про мирову угоду з Росією не відповідає дійсності – Соболєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів про те, що є інформація, відповідно до якої українська влада готує мирову угоду з Росією, подібну до угоди 21 лютого, але без участі Віктора Януковича, котрою передбачається створення у ВР коаліції з ПР і відмова від проведення дострокових парламентських виборів.

Соболєв наголосив: “Це не відповідає дійсності”.

“Більше того, всі переговори, які відбулися в рамках коаліції, підтверджують, що ми залишаємось на позиції, що по завершенню президентських виборів і встановлення результатів виборів Президента України, які повинні відбутися 25 травня 2014 року і ніяка інша дата не обговорюється в коаліції, повинні бути негайно ухвалені рішення щодо проведення парламентських виборів”, - наголосив Соболєв.

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Як відомо, у суботу в українських ЗМІ з`явилась інформація про підготовку мирової угоди української влади і Москви.

Суть пропозиції - повернутися до виконання умов Угоди від 21 лютого, але - вже без Віктора Януковича. Згідно з обговорюваним планом, восени має бути прийнята нова Конституція, з вкрай урізаними повноваженнями Президента і вельми широкими повноваженнями Криму та інших регіонів.

Друга умова - створення широкої парламентської коаліції за участю Партії регіонів, але - без дострокових парламентських виборів, - йдетья у статті «Дзеркала тижня. Україна».