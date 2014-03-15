Українська влада готує сценарій перемир'я з Росією - ЗМІ

Сценарій виходу з кризи, нібито схвалений бютівською владою, полягає в тому, щоб повернутися до виконання умов Угоди від 21 лютого, але - вже без Віктора Януковича. Він, судячи з недавньої заяви Медведчука, вже Путіну не потрібен: кум президента РФ вважає, що Віктор Федорович може повернутися в Україну тільки для того, щоб постати перед судом. Причому, за громадянське протистояння в країні.

Про це повідомляють джерела ZN.UA.

Очевидно, що Янукович вже зіграв свою роль і повинен піти або за власним бажанням, або через процедуру імпічменту. Яку, в разі команди Кремля, голосами готова забезпечити Партія регіонів.

Основою для імпічменту, як стверджує одне із джерел ZN.UA, можуть бути не рішення по вже заведених на екс-президента кримінальних справах, розслідування яких загрожує затягнутися на місяці. Все простіше: Президент порушив закон, нелегально перетинаючи кордон України. У Ростові його бачили всі, а відмітку в паспорті про перетин кордону - ніхто.

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Згідно з обговорюваним планом, восени, тобто за дві сесії ВР, повинна бути прийнята нова Конституція, з дуже урізаними повноваженнями Президента і досить широкими повноваженнями Криму та інших регіонів. Друга умова - створення широкої парламентської коаліції за участю Партії регіонів, але - без дострокових парламентських виборів. Для порятунку країни треба, щоб цей склад Верховної Ради зберігся до 2017 р. "Ширка" формує новий уряд, а може, через незначність, обирає Президента в Раді.

Як кажуть в Криму, переговори можуть початися протягом найближчих днів, тобто відразу після "референдуму" та в разі відсутності провокацій з диверсіями (про їх небезпеку вже попередила "спецслужба Криму"). Та й, крім того, як високо підніме планку своїх вимог Володимир Путін і наскільки захоче її опустити (і якою ціною) - вгадати ніхто не зможе.