Проросійські активісти вимагають від донецького СБУ звільнити "народного губернатора"

Вони вимагають звільнення так званого "народного губернатора" Павла Губарєва, заарештованого судом на 2 місяці за підозрою в організації масових заворушень та сепаратизмі.

Про це повідомляє кореспондент "ОстроВа".

Люди скандують "Гестапо", "Губарєва", "Начальника", "Путін допоможи!" і "Ганьба СБУ".

Один з мітингувальників виліз по решітці на козирок будівлі і зірвав прапор України, поставивши замість нього прапор "Донецької республіки". Міліція не втручається в ситуацію.

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Через деякий час до мітингуючих вийшов начальник обласного управління Валерій Іванов. Він запропонував трьом активістам увійти в управління і виробити якийсь спільний документ. Троє мітингувальників пройшли в будівлі, інші залишилися на вулиці.

Рішення "мирно мітингувати біля будівлі СБУ" було прийнято в ході мітингу на площі Леніна.