В Донецьку прихильники Губарєва намагалися не допустити його перевезення в Київ

Як повідомляють "Новости Донбасса", мітингувальники вимагали негайного звільнення з-під варти свого представника, самопроголошеного губернатора області Павла Губарєва.

До мітингувальників вийшов співробітник СБУ і заявив, що Губарєв в Києві.

Люди спочатку планували штурмувати СБУ, проте потім відмовилися від цієї ідеї і анонсували свій мітинг на 8 березня. Місце і час проведення вони пообіцяли повідомити додатково.

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Активісти вели себе агресивно і вигукували: "Росія".

Незважаючи на скасування штурму, люди не розходилися. Співробітники правоохоронних органів почали відтісняти мітингувальників від будівлі СБУ по проспекту Миру.

У результаті був заблокований рух по вулиці Щорса. Потім правоохоронці відсунули протестувальників до вулиці Університетської, де ті зупинили рух транспорту. Деякі з протестувальників кидалися під колеса і намагалися розхитати тролейбус.

7 мітингувальників перебували в автозаку, решта почали кидати камені в скло автозаку і по вулиці.

У результаті, правоохоронці випустили затриманих з автозаку і відступили.

Однак, мітингувальники рушили в бік СБУ, і вирішили пікетувати будівлю доти, поки Губарєв не буде на свободі.

За інформацією журналістів, прихильники Губарєва перекрили проїзд автівці, в якій, на їхню думку, його відвозять з будівлі управління СБУ.

Прихильники Губарєва також підозрюють, що в четвер ввечері його будуть етапувати до Києва літаком.

Як повідомляв УНІАН, у четвер у Донецьку СБУ затримала "самопроголошеного губернатора" Донецької області Павла Губарєва.