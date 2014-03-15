Російськие десантники захопили газорозподільну станцію на Арабатській стрілці

Як повідомляють місцеві жителі, військові повністю екіпіровані та озброєні. Імовірно, це російські військові, оскільки висаджувалися з військових вертольотів із російськими пізнавальними знаками.

До заняття газорозподільної станції російські військові на трасі перед Стрілковим зупиняли і перевіряли проїжджаючі автомобілі.

До озброєних людей приїхали начальник райвідділу міліції та районний прокурор.

Поспілкувавшись з «прибульцями», силовики рушили до українського блокпосту, розташованого на Арабатській стрілці. За попередньою інформацією, українські військові залишили блокпост, оскільки російські десантники висадилися в тил до наших прикордонників.Читайте такожУ Херсонській області висадився російський десант

Правоохоронці повідомляють, що озброєні люди захопили газорозподільну станцію. До місця висадки десанту підтягаються українські військові. Через Щасливцеве у бік станції пройшла колона військової техніки з 8 БТРів із українськими десантниками на борту.

У районі місця висадки продовжують кружляти вертольоти з великими червоними зірками.

Також є інформація, що російські військові захопили газову вишку "Чорноморнафтогазу", розташовану в морі неподалік Щасливцевого.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні орієнтовно о 13:30 біля селища Стрілкове (Арабатська стрілка, Генічеській район, Херсонська область) з вертольотів висадився десант із 40 піхотинців російських військ.