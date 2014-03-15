МЗС: Росія перетворилась на уособлення загрози міжнародному миру та безпеці у 21 сторіччі

"Ставши єдиною країною, яка виступила проти рішення, спрямованого на деескалацію ситуації в Україні, Росія поставила себе в ізоляцію не лише в Раді Безпеки ООН, але й світі загалом", - едеться у заяві МЗС щодо накладення Росією вето на проект резолюції РБ ООН щодо України.

Безпрецедентно широке для резолюцій РБ ООН коло співавторів проекту (станом на 18:00 – 41 співавтор, приєднання продовжуються) з різних регіонів світу, серед яких США та всі країн-члени ЄС, а також лише 1 голос проти – стали перемогою здорового глузду над мовою сили та підтвердили широку підтримку України перед обличчям збройної агресії з боку Росії, вважають у МЗС.

Викликає обурення, що, будучи одним з постійних членів РБ ООН, яким всі держави-члени Організації ввірили першочергову відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки, Росія фактично висловила неповагу до основоположних принципів та цілей Статуту ООН. Адже проект резолюції базувався на неприпустимості погрози або застосування сили проти територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави, принципі мирного вирішення конфліктів (стаття 2 Статуту ООН), невизнанні законним отримання території як результат погрози або застосування сили та ін. Іншими словами, «Росія наклала вето на Статут ООН».Читайте такожЯпонія звинуватила РФ в порушенні статуту ООН

В МЗС наголошують, що досі жодним відповідальним членом ООН, тим паче постійним членом РБ ООН, не ставилися під сумнів також такі основоположні для сучасної міжнародної та європейської архітектури безпеки документи, як Хельсінкський заключний акт Конференції з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року та Будапештський меморандум 1994 року. А відданість Ради Безпеки ООН суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах міжнародно-визнаних кордонів була підтверджена Радою Безпеки ООН, у тому числі самою Росією, в заяві Голови від 20 липня 1993 року (S/26118).

Положення про нелегітимність так званого референдуму в Автономній Республіці Крим, запланованого на 16 березня 2014 року, та те, що його результати не можуть стати підставою для будь-яких змін у статусі Автономної Республіки Крим, є також загальновизнаним, оскільки такий крок суперечить не лише Конституції України, але й міжнародному праву.Читайте такожРосія заблокувала резолюцію РБ ООН проти референдуму в Криму

"Все це підтверджує, що сьогоднішнє російське керівництво взяло на себе особисту відповідальність за підрив основоположних принципів міжнародного права та перетворило Росію на уособлення загрози міжнародному миру та безпеці у 21 сторіччі", - йдеться у заяві.