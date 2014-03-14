Європейський суд з прав людини зобов’язав РФ утриматися від війни в Україні

За його словами, 13 березня уряд України подав до Європейського суду з прав людини термінову заяву з проханням застосувати до уряду Російської Федерації тимчасові заходи відповідно до правила 39 Регламенту ЄСПЛ.

Крім того, уряд України подав міждержавну заяву, в якій були наведені факти порушення прав, гарантованих Європейською конвенцією про захист прав людини та основних свобод та Протоколами до неї у зв'язку з військовою окупацією і контролем Автономної республіки Крим Російською Федерацією.

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За словами міністра, Європейський суд з прав людини, розглянувши це подання, застосував тимчасові заходи згідно правила 39 ЄСПЛ, зобов'язавши Росію утриматися від будь-яких військових дій проти громадян України на її території.

За словами Петренка, зазначене рішення ЄСПЛ є дуже важливим для України, оскільки тепер не тільки світовий політикум, але й міжнародні судові установи визнають брутальні порушення Росією основоположних прав людини на території України.

«Такі рішення дуже важливі, тому що очільники, які давали вказівки розпочати агресію проти України, не просто підуть зі своїх посад, відтепер їм доведеться відповісти за свої дії згідно із міжнародним законодавством без строків давності», - наголосив Петренко.

Окрім того, міністр зазначив, що ЄСПЛ прийняв відповідне забезпечувальне рішення в максимально короткі строки – заява була подана напередодні, а вже увечері того ж дня суд опублікував відповідне рішення на своєму сайті.

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В Мін’юсті повідомляють: у фактах, викладених в заяві, українська сторона наголосила, що, починаючи з 27 лютого 2014 року, озброєні групи під очевидним керівництвом і контролем Російської Федерації захопили будівлі парламенту Криму, Ради міністрів АРК і почали захоплення інших адміністративних та військових об’єктів на Кримському півострові.

«Серед міжнародного співтовариства не існує жодних сумнівів, що збройні групи, які захопили державні органи в Криму, є російськими солдатами, незважаючи на те, що розпізнавальні знаки на їхній формі зрізані», - йдеться у документі.

Українська сторона наголошує, що всі дії, які зараз відбуваються в Криму, є частиною сценарію, розробленого російськими органами влади спеціально з метою анексії Кримського півострова, який є невід'ємною частиною суверенної території України.

Ситуація на окупованому Кримському півострові є дуже напруженою і зафіксовано серйозні інциденти порушення прав людини, констатують в Мін’юсті.

З огляду на це, незаконний запланований російською владою референдум 16 березня 2014 року неминуче призведе до ще більшої конфронтації на Кримському півострові, загострення ситуації в результаті військових дій і порушення прав людини місцевого населення, що захищаються статтями 2 і 3 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод.

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Українська сторона просить ЄСПЛ зобов’язати уряд Російської Федерації: утриматися від вжиття будь-яких заходів, у тому числі військових дій, які можуть загрожувати життю та здоров’ю цивільного населення на території України в цілому і на території Кримського півострова зокрема; розблокувати військові частини на території Криму і зупинити спроби захопити їх; вивести свої збройні сили з території України, зокрема, з території Кримського півострова, аби не загострювати конфлікт і не провокувати військові дії на зазначеній території, які можуть призвести до масової загибелі людей і поранення цивільного населення, тим самим призводячи до порушень прав, гарантованих статтями 2 і 3 Конвенції.