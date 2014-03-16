Кабмін має намір створити резервний фонд у 6,8 мільярдів для оборони України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду.

”Уряд ухвалить сьогодні рішення про формування резервного фонду для здійснення заходів з оборони у розмірі 6,8 млрд грн”, - сказав прем`єр.

Він підкреслив, що українським військовим терміново потрібні кошти для мобілізації. ”У зв`язку із загрозливою ситуацією на українських кордонах і військовою агресією з боку РФ, нам сьогодні потрібно ухвалити рішення про формування резервного фонду й направлення коштів цього резервного фонду на мобілізацію, модернізацію та підвищення боєготовності Внутрішніх військ, Прикордонної служби та Міноборони”, - зазначив Яценюк.

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За його словами, фактично Кабінет міністрів повинен у 10 разів збільшити суму коштів на оборону, яка була передбачена в поточному законі про держбюджет на 2014 рік. ”Для цього потрібно перерозподілити кошти й зняти з низки програм ці кошти”, - уточнив Яценюк.

Як сказав прем`єр, після того, як буде захищено державу й почнеться економічне зростання, ймовірно, фінансування цих програм буде відновлено.