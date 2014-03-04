Заблокованим в Криму українським військовим місцеві жителі допомагали продуктами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська сьогодні на брифінгу, коментуючи інформацію про те, що військовослужбовці були відрізані від води, їжі та світла.

Лутковська зазначила, що отримувала інформацію від правозахисників і може користуватися лише цією інформацією.

“Правозахисники дійсно підтвердили, що певні проблеми із доставкою їжі були, але допомогу надавали місцеві жителі”, - сказала Лутковська.

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Вона висловила подяку тим громадянам, які допомагали військовослужбовцям.

“За моєю інформацією, дійсно місцеві жителі додатково надавали їжу військовослужбовцям у військових частинах”, - сказала омбудсмен.

Крім того, вона відзначила героїзм військовослужбовців, які проходять службу на кордоні і у військових частина в Криму.

“Знаходячись під шаленим моральним тиском, знаючи про можливу небезпеку їх родичам, які так само з ними знаходились в Криму, вони, тим не менш, не зрадили, вони встояли і змогли перенести цю ситуацію з честю і абсолютно достойно”, - підкреслила Лутковська.