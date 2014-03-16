Після захоплення прокуратури в Донецьку сепаратисти попрямували до СБУ

Частина проросійських активістів, що взяли штурмом Донецьку обласну прокуратуру, вирушили до будівлі СБУ, повідомляє кореспондент місцевого видання "ОстроВ".

Їх наміри досить серйозні - вони мають намір вимагати від начальника управління СБУ в Донецькій області Валерія Іванова відповіді, коли буде звільнено "народного губернатора" Павла Губарєва. За їх словами, вчора він дав слово офіцера, що розповість про долю Губарєва.

Інші протестувальники залишилися в захопленій ними будівлі обласної прокуратури, вирішили не звільняти його.

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Як повідомляв УНІАН, близько 1 тисячі осіб з мітингу вирушили пікетувати прокуратуру Донецької області, а потім взяли її штурмом.

Головною вимогою протестуючих є негайне звільнення так званого "народного губернатора" Павла Губарєва, заарештованого судом на 2 місяці за підозрою в організації масових заворушень та сепаратизмі.

1 березня мітинг в Донецьку "обрав" Павла Губарєва "народним губернатором", після чого він вимагав підпорядкування від всіх органів влади Донецької області та двічі організував захоплення будівлі Донецької обласної ради/Донецької обласної державної адміністрації.