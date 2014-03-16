Після захоплення прокуратури в Донецьку сепаратисти попрямували до СБУ
Сепаратисти, які захопили Донецьку обласну прокуратуру, попрямували до СБУ.
Частина проросійських активістів, що взяли штурмом Донецьку обласну прокуратуру, вирушили до будівлі СБУ, повідомляє кореспондент місцевого видання "ОстроВ".
Їх наміри досить серйозні - вони мають намір вимагати від начальника управління СБУ в Донецькій області Валерія Іванова відповіді, коли буде звільнено "народного губернатора" Павла Губарєва. За їх словами, вчора він дав слово офіцера, що розповість про долю Губарєва.
Інші протестувальники залишилися в захопленій ними будівлі обласної прокуратури, вирішили не звільняти його.
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Як повідомляв УНІАН, близько 1 тисячі осіб з мітингу вирушили пікетувати прокуратуру Донецької області, а потім взяли її штурмом.
Головною вимогою протестуючих є негайне звільнення так званого "народного губернатора" Павла Губарєва, заарештованого судом на 2 місяці за підозрою в організації масових заворушень та сепаратизмі.
1 березня мітинг в Донецьку "обрав" Павла Губарєва "народним губернатором", після чого він вимагав підпорядкування від всіх органів влади Донецької області та двічі організував захоплення будівлі Донецької обласної ради/Донецької обласної державної адміністрації.