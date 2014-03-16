У Севастополі на референдумі проголосував вже 61% виборців

У Севастополі на загальнокримському референдумі про статус регіону станом на 15.00 проголосував 61% виборців, внесених до списків.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані наводить Севастопольська міська комісія з підготовки та проведення загальнокримського референдуму.

Голова міської виборчої комісії з проведення референдуму в Севастополі Валерій Медведєв повідомив журналістам, що станом на 15.00 проголосували близько 150 тисяч осіб.

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За його словами, в останні години активність на дільницях дещо знизилася, тоді як вранці тут спостерігалися черги бажаючих проголосувати.

Як прогнозує Медведєв, підсумкова явка виборців може становити 80% і вище.

Нагадаємо, голосування на дільницях триватиме до 20.00.

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Як повідомляв УНІАН,63,97% виборців Криму проголосували на референдумі про статус регіону, за даними на 15.00.

Неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму проходить 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації. У Криму проти референдуму активно виступають кримські татари.