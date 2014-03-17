У Держдумі заявляють, що Росія приєднає Крим «за тиждень-два»

Про це УНІАН повідомили в партії влади «Єдина Росія» з посиланням на депутата В’ячеслава Ніконова.

На його думку, процес приєднання Криму до Росії відбудеться у стислі терміни, це «можна здійснити за тиждень-два».

«Наскільки швидко може бути здійснено процес приєднання - я думаю, його буде здійснено досить швидко», - сказав Ніконов.

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На його думку, Крим – «незалежна держава зараз де-факто, і Росія може визнати Крим не як частину України, а як незалежну державу». «У цьому разі, звичайно, жодної згоди від центрального уряду київського не вимагається», - сказав російський парламентарій.

Крім того, віце-спікер Держдуми РФ Сергій Невєров заявив, що «всі необхідні законодавчі рішення за підсумками референдуму, що відбувся, будуть ухвалені в найстисліші терміни».

«Це (референдум) відповідь усім тим, хто у ці дні намагався перешкодити жителям Криму самим визначати свою долю, своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. І це майбутнє у нас спільне - у країні, де дотримуються закони, де захищені права і свободи громадян, де сильний лідер, принципова позиція якого дозволила відновити історичну справедливість», - вважає Невєров.

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Як повідомляв УНІАН, парламент Криму виніс на референдум 16 березня два альтернативних питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? і 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Згідно з даними республіканської комісії з проведення референдуму, проголосували 82,71% виборців, або 1 млн. 524 тис. 563 осіб. Більш як 95% з них висловилися за Криму приєднання до Російської федерації.