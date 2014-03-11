Держдума 21 березня розгляне питання про приєднання Криму до РФ

08:57, 11 березня 2014
Політика
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Законопроект, який визначає правила входження в РФ нових територій в Думі РФ планують розглянути 21 березня. 

Государственная дума РФ / Wikipedia

Держдума має намір 21 березня розглянути законопроект про приєднання Криму до Росії, повідомив депутат "Єдиної Росії" В'ячеслав Ніконов, предают РИА Новости.

"До 17 (березня) зауваження, розсилка, 21 - (законопроект) поставлено у порядок", - сказав він за підсумками засідання Ради Думи.

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