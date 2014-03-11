Держдума 21 березня розгляне питання про приєднання Криму до РФ

Законопроект, який визначає правила входження в РФ нових територій в Думі РФ планують розглянути 21 березня.

Держдума має намір 21 березня розглянути законопроект про приєднання Криму до Росії, повідомив депутат "Єдиної Росії" В'ячеслав Ніконов, предают РИА Новости. "До 17 (березня) зауваження, розсилка, 21 - (законопроект) поставлено у порядок", - сказав він за підсумками засідання Ради Думи.

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