Визнання так званого референдуму в Криму немає і не буде - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Яценюка, "Крим - це територія української держави. Там перебувають наші громадяни. Ніякого визнання так званого референдуму немає, і не буде. І Росія поки не розуміє разом з автономією, в яку кризу вони зайшли".

Він також підкреслив, що Україна готова до переговорів з Росією, "але вони не можуть проходити під дулами російських автоматів".

Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військовою і політичною підтримкою Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними голови республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн. 233 тис. чол., або 96,77%, що взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

Також 16 березня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання в.о. Президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова щодо конституційності постанови Верховної Ради Криму „Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя“ від 11 березня № 1727-6/14.

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Як повідомляється, 11 березня парламент Криму прийняв «Декларацію про незалежність автономної республіки і Севастополя».

У декларації три пункти:

у разі, якщо в результаті прямого волевиявлення народів Криму 16 березня буде ухвалено рішення про входження Криму, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, до складу Росії, Крим після референдуму буде оголошений незалежною і суверенною державою з республіканською формою правління;

Республіка Крим буде демократичною, світською і багатонаціональною державою, яка зобов'язується підтримувати мир, міжнаціональну і міжконфесійну згоду на своїй території;

Республіка Крим як незалежна і суверенна держава у разі відповідних результатів референдуму звернеться до РФ з пропозицією про включення Республіки Крим на підставі відповідного міждержавного договору до складу РФ як нового суб'єкту федерації. Декларацію також підтримала міська рада Севастополя, стверджує ВР Криму.