Референдум у Криму суперечить законам України та міжнародним нормам - Ештон

Верховний представник ЄС із зовнішньої та бепекової політики Кетрін Ештон назвала референдум у Криму про відокремлення від України ”так званим” і таким, що суперечить законам України і міжнародним нормам.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ештон заявила журналістам перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів, вкотре закликавши Росію до прямих переговорів з керівництвом України щодо деескалації конфлікту в Криму.

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”Ми поглянемо на результати так званого референдуму у Криму, який є незаконним і суперечить Конституції України та міжніродним нормам. Ми закликаємо Росію зустрітися з українськими лідерами і почати з ними діалог, щоб спробувати здійснити деескалацію ситуації якнайшвидше”, - сказала Ештон.