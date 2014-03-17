Референдум у Криму суперечить законам України та міжнародним нормам - Ештон
Кетрін Ештон зазначила, що наразі в Європі не бачать жодних ознак деескалації конфлікту на півострові.
Верховний представник ЄС із зовнішньої та бепекової політики Кетрін Ештон назвала референдум у Криму про відокремлення від України ”так званим” і таким, що суперечить законам України і міжнародним нормам.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ештон заявила журналістам перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів, вкотре закликавши Росію до прямих переговорів з керівництвом України щодо деескалації конфлікту в Криму.
Читайте такожЄС висунув ультиматум Росії і погрожує заморозити переговори щодо віз
”Ми поглянемо на результати так званого референдуму у Криму, який є незаконним і суперечить Конституції України та міжніродним нормам. Ми закликаємо Росію зустрітися з українськими лідерами і почати з ними діалог, щоб спробувати здійснити деескалацію ситуації якнайшвидше”, - сказала Ештон.
- ”Наразі ми не бачимо жодних ознак деескалації. Ми розглянемо також те, що ми можемо зробити далі перед самітом ЄС пізніше цього тижня. Ми маємо також надіслати сигнал Росії, щоб вона розуміла всю серйозність ситуації. Але також ми віримо, що має бути діалог з Росією, щоб не порушувалась територіальна цілісність України і щоб Україна мала гарні і міцні відносини і з Росією, і з Європейським Союзом”, - додала Ештон