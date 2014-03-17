Спікер Держдуми РФ: анексія Криму відбудеться на основі міждержавної угоди

Як передає кореспондент власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Наришкін сказав журналістам у Москві.

«Процедура виглядає таким чином: іноземна, суверенна держава звертається з проханням до РФ про входження до її складу і про укладення відповідної міждержавної угоди. Президент РФ інформує про це Держдуму та Раду федерації і уряд РФ у разі потреби проводить необхідні консультації. Потім йде процес підготовки і підписання цієї міждержавної угоди. Після підписання Президент звертається до Конституційного суду на предмет, чи відповідає підписана угода Конституції РФ, і при позитивній відповіді до Держдуми вносяться два документи: підписана угода на ратифікацію, другий документ - проект закону про прийняття до складу РФ (нового суб'єкта)», - сказав Наришкін.

За його словами, в проекті закону мають бути вказані назва, статус, кордони нового суб'єкта РФ, а в перехідних положеннях - порядок і терміни такої інтеграції в економічну, фінансову систему, а також у систему органів державної влади Росії.

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Наришкін відзначив, що після цього будуть внесені зміни до 65-ї статті Конституції РФ, яка визначає склад федерації, і буде внесено доповнення у вигляді назви нових суб'єктів Росії.

При цьому він нагадав, що в РФ діє з 2004 року закон про порядок прийняття до складу Росії нових суб'єктів.

За словами Наришкіна, в цьому документі вказані вимоги, які мають бути виконані при прийнятті до складу РФ, зокрема визначено, що включення до складу нового суб'єкта має відбуватися на добровільній основі, приєднання має відповідати державним інтересам РФ і відповідати дотриманню прав і свобод людини, а також цей процес має враховувати історичні, культурні та господарські зв'язки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.

За постанову «Про незалежність Криму» проголосували 85 депутатів (всього в парламенті - 100 депутатів).

15 березня Верховна Рада України ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень Верховної ради АРК.

16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними голови республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн. 233 тис. чоловік або 96,77%, що взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

Також 16 березня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання в.о. Президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова щодо постанови парламенту Криму „Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя“ від 11 березня.