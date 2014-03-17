Нелегітимна Рада АРК проголосила Крим незалежною державою

Нелегітимний парламент АРК на засіданні в понеділок проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Російської Федерації з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

Читайте такожКрим переходить на московський часЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-центр кримського парламенту.

Як йдеться у повідомленні, за постанову «Про незалежність Криму» проголосували 85 депутатів (всього в парламенті - 100 депутатів). Постанова набирає чинності з дня прийняття.

Як зазначається, «парламент Криму вирішив:

1. Проголосити Крим незалежною суверенною державою - Республікою Крим , в якій місто Севастополь має особливий статус.

Республіка Крим має намір будувати свої відносини з іншими державами на основі рівності, миру, добросусідства, інших загальновизнаних принципів політичного, економічного і культурного співробітництва між країнами.

Республіка Крим звертається до Організації Об'єднаних Націй, до всіх держав світу із закликом визнати незалежну державу, створену народами Криму.

2. З дня набрання чинності цієї Постанови на території Республіки Крим не застосовується законодавство України, не виконуються рішення Верховної Ради України та інших державних органів України, прийняті після 21 лютого 2014 року.

Законодавство України, крім зазначеного в абзаці першому цього пункту, застосовується на території Республіки Крим до відповідних нормативних актів Республіки Крим.

3. Діяльність державних органів України на території Криму припиняється, їх повноваження, майно і грошові кошти переходять до державних органів Республіки Крим, визначеними Урядом Республіки Крим.

4. З метою захисту прав і свобод громадян та суб'єктів економічної діяльності суди України на території Республіки Крим продовжують функціонувати, при цьому їх рішення, що стосуються застосування законодавства України на території Криму, не повинні суперечити цій Постанові.

Вищими судовими органами на території Криму є відповідні апеляційні суди, розташовані на територіях Республіки Крим та міста з особливим статусом Севастополя.

5. Всі установи, підприємства та інші організації, засновані Україною або за її участю на території Криму, стають установами, підприємствами та іншими організаціями, заснованими Республікою Крим.

6. Державна власність України, яка перебуває на день прийняття цієї постанови на території Республіки Крим, є державною власністю Республіки Крим.

7. Власність профспілкових та інших громадських організацій України, що перебуває на день прийняття цієї Постанови на території Республіки Крим, є власністю підрозділів відповідних організацій, що перебувають у Республіці Крим, а якщо таких немає - державною власністю Республіки Крим.

8. Республіка Крим в особі Верховної Ради Автономної Республіки Крим звертається до Російської Федерації з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації як нового суб'єкта Російської Федерації зі статусом республіки».

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада України прийняла рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради АР Крим.

16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними голови республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн 233 тис. осіб, або 96,77 %, що взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

Також 16 березня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання в.о. Президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова щодо конституційності постанови Верховної Ради Криму "Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" від 11 березня № 1727-6/14.

Як повідомляється, 11 березня парламент Криму прийняв «декларацію про незалежність автономної республіки і Севастополя».

У декларації три пункти: у разі, якщо в результаті прямого волевиявлення народів Криму 16 березня буде прийнято рішення про входження Криму, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, до складу Росії, Крим після референдуму буде оголошено незалежною і суверенною державою з республіканською формою правління;

Республіка Крим буде демократичною, світською і багатонаціональною державою, яка зобов'язується підтримувати мир, міжнаціональну і міжконфесійну злагоду на своїй території;

Республіка Крим як незалежна і суверенна держава в разі відповідних результатів референдуму звернеться до РФ з пропозицією про включення Республіки Крим на підставі відповідного міждержавного договору до складу РФ як нового суб'єкта федерації. Декларацію також підтримала міська рада Севастополя, стверджує ВР Криму.