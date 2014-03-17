Луганська міліція затримуватиме всіх громадян із закритими масками обличчями

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Луганській області, ці заходи вжито з метою недопущення порушень громадського порядку і стабілізації оперативної обстановки під час проведення масових заходів, щоб уникнути провокацій, які можуть призвести до масових безладів.Читайте такожУ Луганській області стартував «народний референдум»

«Враховуючи стурбованість жителів міста Луганська і області тим, що на вулицях, зокрема й на масових заходах, спостерігається велика кількість молодих хлопців із масками на обличчях, в шапочках із прорізами для очей тощо, ГУ МВС України в Луганській області вживатимуться заходи профілактичного характеру», - заявили правоохронці.

Також співробітники міліції перевірятимуть документи, що засвідчують особу, у всіх громадян, які переміщуються територією Луганської області та викликали підозру зовнішнім виглядом.