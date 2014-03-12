Луганська міліція обіцяє посилити охорону редакцій ЗМІ в області

Маршрути патрулювання Луганських правоохоронців будуть максимально наближені до редакцій всіх засобів масової інформації.

Про це сказано у розпорядженні начальника міліції області Володимира Гуславського, повідомляє відділ зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області.

За інформацією міліції, останнім часом у Луганській області почастішали факти перешкоджання виконанню професійних обов`язків журналістами, мали місце кілька випадків протиправних дій щодо журналістів телеканалів НТН, ТРК-Україна, ІРТА.

«У зв`язку з цим начальник ГУ МВС України в Луганській області генерал-лейтенант міліції Володимир Станіславович Гуславський підписав розпорядження, згідно з яким маршрути патрулювання правоохоронців будуть максимально наближені до редакцій всіх засобів масової інформації. Ці об`єкти буде взято під контроль правоохоронців з метою недопущення будь-яких протиправних дій щодо журналістів», - заявили правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, вчора члени Луганської обласної організації Національної спілки журналістів України поставили вимогу до правоохоронних органів Луганська і області про оперативне і всебічне розслідування випадків нападу на журналістів і суворе покарання винних.

10 березня до Ленінського райвідділу міліції звернулися власний кореспондент телеканалу «НТН», кореспондент «ТРК-Україна», а також відеооператори зазначених телеканалів із заявою про те, що о 12.30 дня біля будівлі Луганської облдержадміністрації невідомі особи (приблизно 20 осіб) перешкоджали здійсненню журналісткою діяльності, висловлювалися нецензурно на їх адресу, погрожували фізичною розправою і примусили операторів віддати флеш-карти зі знятим відео. Дані факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ч. 1 ст. 171 КК України (навмисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Проводиться досудове розслідування.

10 березня в Луганську натовп людей вибив вхідні двері в НТРК «ІРТА», побили охоронця, зайняли всі кабінети, винесли вогнегасники і погрожували спалити телекомпанію, якщо їм не віддадуть для знищення вихідні матеріали для сюжету про захоплення будівлі ОДА.