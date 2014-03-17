Українці вже здали майже 800 одиниць нелегальної зброї - МВС

Як йдеться в повідомленні, станом на 17 березня до органів внутрішніх справ здано 796 одиниць зброї, з яких понад 140 – армійських зразків та майже 520 – гладкоствольної мисливської. Також здано 6,6 тисяч набоїв до різних видів зброї.

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Крім того, громадяни здали 586 спеціальних засобів, з них майже 500 – газові пістолети та револьвери. Є серед зданого і 81 пристрій для відстрілу патронів несмертельної дії.

МВС нагадує, що з 4 до 21 березня тривають заходи з добровільної здачі громадянами тієї зброї, що знаходиться в них незаконно. Особи, які добровільно звернулися до міліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.