ЦВК зареєструвала Рената Кузьміна кандидатом у президенти
15:41, 17 березня 2014Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала Рената Кузьміна кандидатом у президенти на позачергових виборах 25 травня.
ЦВК зареєструвала Рената Кузьміна кандидатом у президенти
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосували 9 членів ЦВК з 14 присутніх на засіданні, утримались п’ятеро.
Як зазначалося на засіданні, заяву про самовисування екс-заступник секретаря РНБО, колишній перший заступник генпрокурора Кузьмін подав особисто 14 березня.
ЦВК також постановила видати Кузьміну посвідчення кандидата на пост Президента України, а копію постанови - видати уповноваженому представнику кандидата Кузьміна у ЦВК із правом дорадчого голосу.
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