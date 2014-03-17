ЦВК зареєструвала Рената Кузьміна кандидатом у президенти

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосували 9 членів ЦВК з 14 присутніх на засіданні, утримались п’ятеро.

Як зазначалося на засіданні, заяву про самовисування екс-заступник секретаря РНБО, колишній перший заступник генпрокурора Кузьмін подав особисто 14 березня.

ЦВК також постановила видати Кузьміну посвідчення кандидата на пост Президента України, а копію постанови - видати уповноваженому представнику кандидата Кузьміна у ЦВК із правом дорадчого голосу.