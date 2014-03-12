Добкін: Буду заарештованим балотуватися в Президенти
10:08, 12 березня 2014Політика
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Екс-губернатор Харківської області Михайло Добкін не має наміру відмовлятися від участі в президентських виборах, які мають відбутися 25 травня.
Добкін: Буду заарештованим балотуватися в Президенти
"Посадили під домашній арешт. Ну і .. з ними. Погляди і життєві принципи не змінюю. Плани також. Буду заарештованим балотуватися в Президенти", - написав Добкін у Twitter.
Нагадаємо, 11 березня Печерський районний суд Києва присудив колишньому голові Харківської ОДА Михайлу Добкіну домашній арешт в якості запобіжного заходу.
Затриманий екс-губенатор був 10 березня. Добкіну повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність України), зазначають у Генпрокуратурі.
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