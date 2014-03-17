Українські війська залишаться у Криму до особливого наказу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема, відповідаючи на запитання журналістів.

“Що буде з військовими - ми кожного дня над цим думаємо. Крим був, є і буде територією України. Всі люди, які там живуть, служать, будуть отримувати заробітну плату, пенсії, носити український паспорт”, - сказав Ярема.

За його словами, найголовнішим є і залишається життя кожної людини, і тому “в кожній конкретній ситуації ми будемо приймати рішення, чи залишати їх там, чи допомогти, чи дати можливість відійти”.

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На уточнююче запитання, як діятимуть військовослужбовці в разі примусової евакуації, Ярема відповів: “Якщо вони в примусовому порядку будуть евакуюватися, вони мають реагувати відповідно до своїх статутів”.

“Ми не хочемо війни. Але і самостійно ми звідти не підемо. Це наша територія. Ми будемо далі думати, працювати, вести переговори, щоб люди там не постраждали”, - запевнив Ярема.