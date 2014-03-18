"Мер" Севастополя не хоче рвати зв'язки з Києвом та пропонує почати "домовлятися"

Севастополь не хоче рвати економічні зв'язки з Києвом і пропонує "домовлятися". Про це заявив на позачерговій сесії міськради Севастополя "народний мер" Олексій Чалий, повідомляє "Українська правда", посилаючись на повідомлення одного з інформагентств.

"Будемо робити все для того, щоб не рвати існуючих економічних зв'язків. З нашого боку ніяких ініціатив у цьому плані не буде", - сказав Чалий.

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Тим не менш, сказав він, Севастополь опиниться в іншій юрисдикції, а тому "мер" сподівається, що буде плавний перехідний період.

"Нічого "торпедувати" ми не будемо. Ми будемо намагатися пройти цей етап таким чином, щоб мінімально постраждали люди по обидві сторони кримського перешийка. Дуже хотів би сподіватися, що влада в Києві в кінці-кінців усвідомить, що те, що сталося - незворотно, і треба починати домовлятися", - зазначив самопроголошений мер Чалий.

Разом з тим, наголосив так званий "мер", у влади Севастополя у разі негативного економічного сценарію є "план Б", який дозволить зберегти "економічну працездатність міста", якщо Київ вживатиме якихось заходів.

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"У даному випадку ми зможемо спиратися на ресурси Російської Федерації", - заявив Чалий.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня, на позачерговій сесії міськради депутати прийняли рішення звернутися до Російської Федерації про прийняття Севастополя до складу РФ.

Цьому передував незаконний і визнаний Україною і світом "референдум" про приєднання Криму до РФ.