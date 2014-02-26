У Севастополі хочуть просити керівництво України надати Чалому українське громадянство
Депутати Севастопольської міської ради вважають за доцільне просити керівництво України надати українське громадянство громадянину Росії Олексію Чалому, обраному 23 лютого на мітингу в Севастополі «міським головою».
Як передає кореспондент УНІАН, із такою пропозицією до колег по депутатському корпусу сьогодні звернулися депутати Леонід Жунько (директор НЗ «Херсонес Таврійський») і Дмитро Бєлік (заступник голови СМДА) під час пленарного засідання сесії Севастопольської міськради.
«Я б хотів запропонувати, щоб ми від імені сесії звернулися до виконуючого обов'язки Президента України Турчинова з пропозицією. Ми знаємо, що обраний на міському віче Олексій Чалий, як керівник виконавчої влади міста, не має українського громадянства. Якщо ми звернемося від імені сесії з тим, щоб у екстреному порядку йому надали українське громадянство, паралельно з цим ми можемо проголосувати, щоб від імені міськради зажадати від керівництва країни призначити Чалого головою адміністрації», - сказав Жунько.
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На його думку, офіційний Київ не може не відгукнутися на заклик севастопольських депутатів. Тільки в цьому випадку, вважає Жунько, можна буде оцінити дійсне ставлення нинішньої влади до думки севастопольців, наскільки там налаштовані на конструктивну роботу з містом.
Цю пропозицію підтримав заступник голови СМДА Бєлік. Він звернувся до голови міськради Севастополя Юрія Дойнікова з пропозицією: «Вам, як голові міськради, варто переговорити з Олексієм Чалим, отримати від нього або згоду, або відмову. Якщо буде згода на той механізм, який запропонував Леонід Жунько, - зібрати завтра екстрене пленарне засідання й ухвалити відповідне рішення».
Разом із тим, формальне рішення сьогодні з цього питання депутатами не прийнято, оскільки воно не готувалося заздалегідь.
Як повідомляв УНІАН, 23 лютого в Севастополі на багатотисячному мітингу був обраний міський голова – бізнесмен, керівник підприємства «Таврида-Електрик», Олексій Чалий.
Також на мітингу проголосували за рішення доручити новому міському голові негайно розпочати формування міського виконкому і загонів з охорони правопорядку, депутатам Верховної Ради від Партії регіонів і Компартії - скласти повноваження.
Водночас, згідно з чинним українським законодавством, у Севастополі не передбачено обрання міського голови і формування виконавчого комітету міськради.
24 лютого Владимир Яцуба подав у відставку з посади голови СМДА і заявив про вихід із Партії регіонів.
24 лютого увечері Севастопольська міська рада ухвалила рішення про затвердження свого виконавчого органу – про створення міського управління із забезпечення життєдіяльності міста. Міське управління із забезпечення життєдіяльності міста доручено очолити Чалому.
25 лютого увечері Чалий заявив, що одним із головних завдань є забезпечення повної безпеки містян, для чого формуються громадські формування по охороні громадського порядку і визначається порядок їх дій.
26 лютого Чалий безперешкодно увійшов до Севастопольської міськдержадміністрації й почав там роботу.