У Севастополі хочуть просити керівництво України надати Чалому українське громадянство

Як передає кореспондент УНІАН, із такою пропозицією до колег по депутатському корпусу сьогодні звернулися депутати Леонід Жунько (директор НЗ «Херсонес Таврійський») і Дмитро Бєлік (заступник голови СМДА) під час пленарного засідання сесії Севастопольської міськради.

«Я б хотів запропонувати, щоб ми від імені сесії звернулися до виконуючого обов'язки Президента України Турчинова з пропозицією. Ми знаємо, що обраний на міському віче Олексій Чалий, як керівник виконавчої влади міста, не має українського громадянства. Якщо ми звернемося від імені сесії з тим, щоб у екстреному порядку йому надали українське громадянство, паралельно з цим ми можемо проголосувати, щоб від імені міськради зажадати від керівництва країни призначити Чалого головою адміністрації», - сказав Жунько.

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На його думку, офіційний Київ не може не відгукнутися на заклик севастопольських депутатів. Тільки в цьому випадку, вважає Жунько, можна буде оцінити дійсне ставлення нинішньої влади до думки севастопольців, наскільки там налаштовані на конструктивну роботу з містом.

Цю пропозицію підтримав заступник голови СМДА Бєлік. Він звернувся до голови міськради Севастополя Юрія Дойнікова з пропозицією: «Вам, як голові міськради, варто переговорити з Олексієм Чалим, отримати від нього або згоду, або відмову. Якщо буде згода на той механізм, який запропонував Леонід Жунько, - зібрати завтра екстрене пленарне засідання й ухвалити відповідне рішення».

Разом із тим, формальне рішення сьогодні з цього питання депутатами не прийнято, оскільки воно не готувалося заздалегідь.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого в Севастополі на багатотисячному мітингу був обраний міський голова – бізнесмен, керівник підприємства «Таврида-Електрик», Олексій Чалий.

Також на мітингу проголосували за рішення доручити новому міському голові негайно розпочати формування міського виконкому і загонів з охорони правопорядку, депутатам Верховної Ради від Партії регіонів і Компартії - скласти повноваження.

Водночас, згідно з чинним українським законодавством, у Севастополі не передбачено обрання міського голови і формування виконавчого комітету міськради.

24 лютого Владимир Яцуба подав у відставку з посади голови СМДА і заявив про вихід із Партії регіонів.

24 лютого увечері Севастопольська міська рада ухвалила рішення про затвердження свого виконавчого органу – про створення міського управління із забезпечення життєдіяльності міста. Міське управління із забезпечення життєдіяльності міста доручено очолити Чалому.

25 лютого увечері Чалий заявив, що одним із головних завдань є забезпечення повної безпеки містян, для чого формуються громадські формування по охороні громадського порядку і визначається порядок їх дій.

26 лютого Чалий безперешкодно увійшов до Севастопольської міськдержадміністрації й почав там роботу.