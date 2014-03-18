Україна та весь світ не визнають анексію Криму - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов сьогодні під час селекторної наради в Міністерстві оборони.

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Він підкреслив, що обороноздатність України буде значно посилена.

"Ніколи не буде проведено відторгнення території нашої країни. Ніколи Україна і весь цивілізований світ не визнають анексію української землі", - наголосив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

Сьогодні, 18 березня, президент РФ Володимир Путін попросив російський парламент прийняти до складу РФ два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.

Також у Кремлі було підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму та Севастополя.

Так званий «Договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення в складі Російської Федерації нових суб'єктів» підписав Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, незаконний голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.