Україна та весь світ не визнають анексію Криму - Турчинов
Україна та весь цивілізований світ не визнають анексію української землі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов сьогодні під час селекторної наради в Міністерстві оборони.
Читайте такожПутін: Законної влади в Україні немає, до міністрів можна потрапити з дозволу "бойовиків Майдану"
Він підкреслив, що обороноздатність України буде значно посилена.
"Ніколи не буде проведено відторгнення території нашої країни. Ніколи Україна і весь цивілізований світ не визнають анексію української землі", - наголосив Турчинов.
Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.
Сьогодні, 18 березня, президент РФ Володимир Путін попросив російський парламент прийняти до складу РФ два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.
Також у Кремлі було підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму та Севастополя.
Так званий «Договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення в складі Російської Федерації нових суб'єктів» підписав Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, незаконний голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.