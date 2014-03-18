РФ включила Крим до свого складу: ключові заяви Путіна

Цьому передував виступ Володимира Путіна перед Федеральними Зборами, в якому він пояснив причини такого рішення.

Про кримський "референдум"

За словами Путіна, дані про те, що 96% висловилися за возз'єднання з Росією більш ніж переконливі, повідомляє РИА Новости.

"У Криму буквально все пронизане нашою спільною історією і гордістю. Крим - це унікальний сплав культур і традицій різних народів. І цим він схожий на велику Росію, де протягом століть не зник, не розчинився жоден етнос. Росіяни і українці, кримські татари і представники інших народів жили і працювали поруч на кримській землі, зберігаючи свою самобутність, традиції, мову і віру. Крим в серці і свідомості людей був і залишається невід'ємною частиною Росії", - заявив Путін.

Про кримських татар та мови

Також президент РФ під час виступу торкнувся питання кримських татар: "Був період, коли до кримських татар, так само як і деяких інших народів СРСР, була проявлена жорстока несправедливість. Скажу одне: від репресій тоді постраждали багато мільйонів людей різних національностей і, перш за все, звичайно, російських людей. Кримські татари повернулися на свою землю".

При цьому Путін пообіцяв кримським татарам відновлення їхніх прав та реабілітацію "їхнього доброго імені".

"Вважаю, що повинні бути прийняті всі необхідні політичні, законодавчі рішення, які завершать процес реабілітації кримсько-татарського народу, рішення, які відновлять їхні права, добре ім'я в повному обсязі. Це їх спільний дім, їхня мала батьківщина і буде правильно, якщо в Криму буде три рівноправні державні мови: російська, українська і кримсько-татарська", - підкреслив Путін.

Про рішення Хрущова передати Крим до складу України

За його словами, Крим був і залишається невід'ємною частиною Росії, а рішення Хрущова і розпад "великої країни" СРСР охарактеризував як драматичні події.

"Перед цим безсилі і час і обставини, всі історичні зміни. У 1954 році до складу України передали Крим та заодно і Севастополь. Ініціатором був особисто голова ЦК Компартії Хрущов. Що ним рухало, нехай розбираються історики. Питання вирішили у кулуарах, в порушення всіх конституційних норм. Людей просто поставили перед фактом. Ми всі розуміємо, що це рішення сприймалося як формальність. Тоді неможливо було уявити, що Україна і Росія можуть бути не разом. Мало хто розумів весь драматизм того, що відбувається (розпад СРСР. - прим. ред.). Багато хто сподівався, що СНД стане новою формою державності, адже обіцяли і спільну валюту і спільний економічний простір", - заявив Путін.

Про ситуацію в Україні і "прибічників Бандери"

На думку президента Російської Федерації, головними "виконавцями перевороту" в Україні стали націоналісти, неонацисти, русофоби і антисеміти, а до влади прийшли "прибічники Бандери".

Читайте такожПутін: Законної влади в Україні немає, до міністрів можна потрапити з дозволу "бойовиків Майдану""Вони готували державний переворот, вони планували захопити владу, не зупиняючись ні перед чим. У хід пішли погроми, вбивства, терор, головними силами були націоналісти, русофоби і антисеміти. Саме сьогодні розглядається законопроект про перегляд мовної політики, що ущемляє права національних меншин. Правда, спонсори і куратори одразу спинили їх. Вони люди розумні і розуміють, до чого призведуть спроби побудувати етнічно чисту українську державу. Сам факт існування закону замовчується, але вже ясно, що будуть робити сучасні прибічники Бандери, ясно що легітимної влади досі немає", - підкреслив Путін.

За його словами, легітимної виконавчої влади в Україні досі немає - "розмовляти ні з ким". Також Путін заявив, що потрапити на прийом до деяких міністрів можна тільки з дозволу "бойовиків з Майдану".

Про стосунки з Україною

Також Путін заявив, що хоче, щоб Україна була сильною державою. Крім того, він розповів, що росіяни в Україні страждали від перманентної кризи і чекали змін: "Влада їх дістала, остогидла просто. Змінювалися президенти, прем'єри, депутати Ради, але не змінювалося ставлення до свого народу. Вони доїли Україну, боролися за фінансові потоки. При цьому їх мало цікавило, як живуть громадяни країни".

Про міжнародне право

За словами Путіна, ніякого загального заборони на одностороннє проголошення незалежності не випливає з документів Радбезу ООН. Також він вважає, що міжнародна практика не містить заборони на проголошення незалежності.

"Це вже навіть не подвійні стандарти, це дивовижний цинізм. Не можна все так грубо підверстувати під свої інтереси", - обурився президент РФ.

"Знову процитую (декларація, прийнята США у зв'язку з ситуацією в Косово. - прим. ред.): "Декларації про незалежність можуть порушувати внутрішнє законодавство, однак це не означає, що це порушення міжнародного права". Самі написали, протрубили, нагнули всіх, а тепер обурюються. Дії кримчан чітко вписуються в цю інструкцію. Чомусь те, що можна албанців в Косово (а ми ставимося до них з повагою), забороняється росіянам, українцям, кримським татарам в Криму", - заявив Путін.

Також він подякував українських військовим на території Криму.

"Якби сили самооборони Криму вчасно не взяли ситуацію під контроль, там теж могли б бути жертви. А знаєте, чому їх не було? Проти народу і його волі воювати важко або практично неможливо. Я хочу подякувати тим українським військовослужбовцям, які не пішли на кровопролиття і не заплямували себе кров'ю.

Про міжнародні санкції

"Нам погрожують санкціями, але ми і так живемо в ряді обмежень. У нас є всі підстави вважати, що горезвісна політика стримування Росії триває і сьогодні. Нас намагаються загнати у кут за те, що ми не лицеміримо і називаємо речі своїми іменами. Але все має межу" - прокоментував наведені санкції проти РФ Путін.

Він закликав "припинити істерику", відмовитися від риторики холодної війни і визнати, що у Росії є національні інтереси, які потрібно враховувати і поважати".

"При цьому ми з вдячністю ставимося до всіх, хто з розумінням підійшов до наших кроків у Криму. Вдячні Китаю, керівництво якого розглядає ситуацію навколо Криму у всій її історичній повноті", - заявив президент РФ.

Про розподіл України

Також Путін заявив, що РФ не буде зазіхати на територіальну цілісність України.

"Ми завжди поважали територіальну цілісність України, на відміну від тих, хто розколов країну. Сьогоднішнє громадянське протистояння цілком на їх совісті. Не вірте тим, хто лякає вас Росією, кричить, що за Кримом підуть інші регіони. Ми не хочемо розділу України, нам цього не потрібно. Крим буде, як і було століттями, рідним домом для представників усіх що живуть там народів. Але він ніколи не буде бендерівським. Крим - це наше спільне надбання, це стратегічна територія повинна перебувати під стійким суверенітетом, який за фактом може бути тільки російським", - підкреслив він.

Про співпрацю з НАТО

Також Путін розповів про своє ставлення до НАТО.

"Ми не проти співпраці з НАТО, але ми проти того, щоб військова організація поралася біля нашого паркану, на наших історичних територіях. Я не можу собі уявити, щоб ми їздили в гості в Севастополь до натовських моряків - вони чудові хлопці, але хай краще приїжджають в гості у наш Севастополь", - підкреслив він.