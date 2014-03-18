В Москві вже окреслили кордон Росії з Україною в Криму

Відповідні норми містяться в так званому «Договорі між Російською Федерацією та Республікою Крим про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів», підписаній сьогодні в Москві.

Також, крім іншого, у тексті йдеться: «З дня прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають на цей день на території Республіки Крим або на території міста федерального значення Севастополя, визнаються громадянами Російської Федерації, за винятком осіб, які протягом одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти наявну у них і (або) їх неповнолітніх дітей інше громадянство або залишитися особами без громадянства».

Крім того, в «договорі» міститься положення про те, що «громадяни Російської Федерації, призвані на військову службу в Республіці Крим та місті федерального значення Севастополі, проходять військову службу на територіях Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя до 2016 року включно».

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Що стосується виборів в «органи державної влади Республіки Крим та органи державної влади міст федерального значення Севастополя», то вони проводяться у другу неділю вересня 2015 року. До обрання органів державної влади Республіки Крим та органів державної влади міста федерального значення Севастополя їх повноваження здійснюють відповідно державний рада Республіки Крим - парламент Республіки Крим та Рада міністрів Республіки Крим, законодавчі збори міста Севастополя».

«Угода тимчасово застосовується з дати підписання і набуває чинності з дати ратифікації», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Кремлі підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, незаконний голова Верховної ради Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.

Згідно з «договором», до 1 січня 2015 року діє перехідний період, протягом якого врегульовуються питання інтеграції нових суб'єктів РФ в економічну, фінансову, кредитну і правову системи Російської Федерації.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом.

Як заявив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс, Україна ніколи не визнає незалежність Криму і приєднання його до Росії. "Україна буде приймати всі міжнародні заходи для відновлення «статус-кво», - сказав представник МЗС.