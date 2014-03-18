У Кремлі підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідний документ «Договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів» підписали президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, незаконний голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.

Раніше президент РФ Володимир Путін погодився прийняти Крим і Севастополь до складу Росії. У своєму рішенні президент РФ спирається на результати псевдореферендуму, а також на "волю народу".