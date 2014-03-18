Питання звільнення Фірташа під заставу буде вирішено не раніше 21 березня - ЗМІ

Раніше сьогодні прес-служба земельного суду Відня, що призначена судом застава у розмірі 125 мільйонів євро не надійшла і рішення про випуск Фірташа не може бути прийняте до кінця дня у вівторок.

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Про це повідомляє РИА Новости.

Як відомо, суд австрійської федеральної землі Відень постановив 14 березня відкрити справу про екстрадицію затриманого у Відні Фірташа і призначив йому заставу, а також заборону покидати Австрію на час слухань. Розгляд справи про екстрадицію зазвичай займає в Австрії тривалий час, не обмежений законом.

Дмитро Фірташ був затриманий в одному з центральних районів Відня Маргаретен ввечері 12 березня за запитом ФБР. Як йдеться в повідомленні відомства, запит на затримання надійшов з США в 2006 році і пов'язаний із звинуваченнями у хабарництві та організації злочинного співтовариства.

Компанія Group DF, власником якої є Фірташ, висловила впевненість, що «даний інцидент є непорозумінням і буде вирішений найближчим часом». У повідомленні також йдеться, що затримання бізнесмена пов'язано з інвестиційним проектом 2006 року.