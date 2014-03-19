КС РФ визнав законність договору про входження Криму до Росії

Розгляд запиту в КС проходило без проведення публічних слухань на прохання самого президента Росії, "враховуючи ситуацію, що склалася навколо Криму і Севастополя", повідомляють РИА Новости.

"Конституційний суд визнав, що цей договір відповідає Конституції РФ ... Рішення прийнято одноголосно", - сказав журналістам за підсумками засідання в середу голова КС Валерій Зорькін.Читайте такожБайден назвав дії Росії в Криму загарбанням

Голова суду пояснив журналістам, що розгляд проходило без публічних слухань в порядку письмового провадження оскільки в даній справі розглядалося нератіфікована угода, яка ніким не оспорювалась. Внаслідок цього у справі відсутні дві сторони. "Як таких суперечок у розумінні змагання немає", - пояснив Зорькін.

Голова суду розповів, що суд отримав запит президента у вівторок ввечері, проте судді встигли з ним досить добре ознайомитися "оскільки у них робочий день ненормований". "Особисто я на каві сидів", - сказав Зорькін, передають РИА Новости.

Згідно із законом про порядок прийняття і утворення нових суб'єктів РФ, іноземна держава звертається до РФ з проханням про входження до складу РФ і про укладення відповідного міжнародного договору.Президент РФ інформує про це обидві палати російського парламенту і уряд РФ, і при необхідності проводить консультації. Потім глава держави звертається до Конституційного суду з проханням дати оцінку відповідності договору Конституції РФ, і в разі, якщо суд дасть позитивну оцінку, міжнародний договір вноситься на ратифікацію в Держдуму разом з проектом федерального конституційного закону, в якому визначається назва, статус та межі суб'єкта. Якщо ці два документи підтримуються палатами, то вносяться зміни в Конституцію, куди доповнюється назва одного або кількох суб'єктів.