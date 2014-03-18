Путін: РФ буде захищати інтереси росіян в Україні політичними і економічними засобами

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході звернення до Федеральних зборів, обгрунтовуючи анексію Криму.

«Скажу прямо, у нас болить душа за все, що відбувається зараз в Україні, що страждають люди, що вони не знають, як жити сьогодні й що буде завтра. І наша стурбованість зрозуміла, адже ми не просто близькі сусіди, ми фактично, як я вже багато раз говорив, один народ. Київ – матір міст руських. Стародавня Русь – це наш спільний початок, ми все одно не зможемо один без одного», - сказав Путін.Читайте такожУ Кремлі підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя

«І скажу ще про одне. В Україні живуть і житимуть мільйони російських людей, російськомовних громадян, і Росія завжди захищатиме їх інтереси політичними, дипломатичними, правовими засобами. Проте, перш за все, сама Україна повинна бути зацікавлена в тому, щоб права та інтереси цих людей були гарантовані. В цьому запорука стабільності української державності й територіальної цілісності країни», - додав він.

При цьому президент РФ заявив, що Росія хоче «дружби з Україною, хочемо, щоб вона була сильною, суверенною, самодостатньою державою».Читайте такожМЗС: Приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією і здоровим глуздом

Він зазначив, що Україна – це один із провідних партнерів, у країн безліч спільних проектів, які можуть бути реалізовані.

«І головне: ми хочемо, щоб на землю України прийшли мир і злагода, і разом з іншими країнами готові надавати цьому всемірне сприяння та підтримку. Але, повторю: лише самі громадяни України здатні навести порядок у власному домі», - сказав Путін.