Путін вніс до Держдуми законопроекти про приєднання Криму до РФ

Президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроекти, пов'язані з приєднанням Криму до РФ, повідомили РИА Новости у середу в управлінні зі зв'язків з громадськістю нижньої палати.

Перший документ є договором між РФ і республікою Крим "Про прийняття до РФ республіки Крим та утворенні у РФ нових суб'єктів РФ". Цей документ буде проходити через процедуру ратифікації.

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Другий документ - федеральний конституційний закон "Про прийняття до РФ республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів республіки Крим та міста федерального значення Севастополя". Цей документ палата буде розглядати за процедурою розгляду звичайних законопроектів, тобто в трьох читаннях.

"Обидва законопроекти внесені до Держдуми", - повідомив співрозмовник агентства.