МЗС: Приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією і здоровим глуздом

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

"Те,що відбулося сьогодні в Москві, не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом", - сказав він.

Перебийніс зазначив, що Україна ніколи не визнає незалежності Криму і приєднання його до Росії. "Україна вживатиме всіх міжнародних заходів для відновлення «статусу-кво», - сказав речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року Рада федерації Росії одностайно ухвалила пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.Читайте такожМЗС України "наполегливо просить" світ не визнавати "Республіку Крим"

При цьому з 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь проголосували про приєднання Криму до РФ.

Сьогодні, 18 березня, президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу РФ два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.

А в Кремлі було підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму та Севастополя.

Так званий «Договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення в складі Російської Федерації нових суб'єктів» підписав президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, незаконний голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.