Захоплений штаб ВМС пограбовано сепаратистами, українські військові здаватися не збираються

У Севастополі у захопленому сьогодні представниками «народної самооборони» і російськими військовими штабі командування Військово-Морських Сил України пограбовано низку службових приміщень, основні адмінбудівлі взяті під контроль російськими військовими, водночас в штабі залишаються представники командування українського флоту, начальники основних управлінь, відділів і служб штабу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник командування українських ВМС.

За інформацією офіцера, представниками «народної самооборони», які сьогодні вранці вдерлися на територію штабу і в його приміщення, були пограбовані кабінет командувача флоту, конференц-зал, інші робочі кабінети, захоплено командний центр. Однак в низку приміщення їм потрапити не вдалося, вони знаходяться під контролем українських військових, деякі з них опечатані.

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Тоді як «народна самооборона» і жінки, якими вона прикривалася, в другій половині дня залишили територію штабу, російські військові тут продовжують залишатися, вони контролюють основні будівлі штабу і приміщення, де зберігається стрілецька зброя. Управління силами флоту через оперативну службу фактично не здійснюється (живим натовпом нападники вдерлися в приміщення командного центру і фактично зруйнували його), управління здійснюється напряму представниками командування українських ВМС.

Як додав представник командування ВМС України, заступнику командувача ЧФ РФ, який побував сьогодні у штабі українського флоту, було заявлено, що українські моряки у заблокованих військових частинах, зокрема, у Перевальному (Сімферопольський район), Феодосії і Керчі прапор ВМС спускати не збираються, флот чекає на вказівки з Києва.

Так само не збираються здаватися заблоковані у бухтах кораблі і судна національних ВМС.