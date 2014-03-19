У Севастополі взяли штурмом штаб ВМС України

У Севастополі в середу вранці цивільні завалили паркан і зайшли на територію штабу командування військово-морських сил України, повідомляє Українська правда.

Про це виданню повідомив голова медіа-центру Міноборони України в Криму Владислав Селезньов.

За його словами, чоловіки завалили паркан, і натовп увірвався до середини. Станом на 9:00 люди перебувають на території.

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"Офіцери, як можуть, стримують цю масу людей, щоб вони не розтікалися по території", - сказав він.

"Ясна річ, що наші українські офіцери проти жінок силу застосовувати не стануть", - наголосив Селезньов.

Він додав, що прокремлівських озброєних людей немає. "Є різні люди і в масках, і без масок, але озброєних немає", - сказав він.

Селезньов також додав, що по інших точках ніч пройшла спокійно.

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"Скрізь наших військових намагаються вмовити перейти на сторону ЧФ РФ або йти на материкову частину України", - додав він.

Раніше керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що за оперативними даними групи "Інформаційний спротив", ще до 9:00 "самооборона Криму" почала штурм штабу ВМС України. Нападаючих приблизно 200 чоловік, серед них, окрім бойовиків, жінки.

"Українські офіцери забарикадувалися у приміщеннях. Навіть після вчорашнього дозволу Міноборони України нашим військовим застосовувати зброю, присутність жінок серед нападаючих робить оборону складною", - пише Тимчук.