Кравчук і Кучма закликали передислокувати українських військових із Криму на материк
Кучма зазначив, що навіть у страшному сні не міг подумати, що доживе до того часу, коли російські війська окупують Крим.
Колишні президенти України Леонід Кравчук та Леонід Кучма звернулися до в. о. президента України, голови Верховної Ради України Олександра Турчинова з проханням передислокувати на материк військовослужбовців, які досі перебувають в окупованому Криму.
Про це повідомили УНІАН у пре-службі Верховної Ради України, зауваживши, що зустріч відбулася з ініціативи Кравчука і Кучми.
«У ході зустрічі Президенти України висловили повну підтримку новій українській владі та її першим крокам у «надважкі та драматичні часи української історії»», – говориться в повідомленні і зазначається: «На їх думку, військова агресія та спроба анексії Кримського півострову Збройними Силами Російської Федерації є неприпустимою».
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«Ніколи, навіть у страшному сні, я не міг подумати, що доживу до того часу, коли російські війська окупують Крим», - сказав Кучма.
Окрім того, обидва Президенти жорстко виступили проти спроб сепаратизму та провокацій, «які відбуваються в деяких регіонах України».
На їх думку, влада повинна більш жорстко та безкомпромісно боротися із злочинами проти держави, її суверенітету та територіальної цілісності.
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Разом з тим, Кравчук та Кучма звернулися з проханням до Турчинова «захистити та зберегти життя українських військовослужбовців, які несуть службу в важких та небезпечних умовах у Криму».
На їхнє переконання, необхідно терміново провести їх передислокацію на материкову частину України.