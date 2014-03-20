Кравчук і Кучма закликали передислокувати українських військових із Криму на материк

Колишні президенти України Леонід Кравчук та Леонід Кучма звернулися до в. о. президента України, голови Верховної Ради України Олександра Турчинова з проханням передислокувати на материк військовослужбовців, які досі перебувають в окупованому Криму.

Про це повідомили УНІАН у пре-службі Верховної Ради України, зауваживши, що зустріч відбулася з ініціативи Кравчука і Кучми.

«У ході зустрічі Президенти України висловили повну підтримку новій українській владі та її першим крокам у «надважкі та драматичні часи української історії»», – говориться в повідомленні і зазначається: «На їх думку, військова агресія та спроба анексії Кримського півострову Збройними Силами Російської Федерації є неприпустимою».

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«Ніколи, навіть у страшному сні, я не міг подумати, що доживу до того часу, коли російські війська окупують Крим», - сказав Кучма.

Окрім того, обидва Президенти жорстко виступили проти спроб сепаратизму та провокацій, «які відбуваються в деяких регіонах України».

На їх думку, влада повинна більш жорстко та безкомпромісно боротися із злочинами проти держави, її суверенітету та територіальної цілісності.

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Разом з тим, Кравчук та Кучма звернулися з проханням до Турчинова «захистити та зберегти життя українських військовослужбовців, які несуть службу в важких та небезпечних умовах у Криму».

На їхнє переконання, необхідно терміново провести їх передислокацію на материкову частину України.