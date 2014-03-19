РНБО: Кабмін повинен підготуватися до виведення з Криму українських військових
19:41, 19 березня 2014Політика
3 0
Кабінет міністрів України має вжити вичерпних заходів для того, щоб війська РФ покинули Крим, а також підготувати умови для передислокації військових частин і підрозділів українських військ на окупованій території Криму.
В РНБО вирішили підготуватися до виведення українських військових з Криму
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій.
За словами Парубія, ці військові частини повинні бути тимчасово розміщені на континентальній частині України.
Також Кабмін має опрацювати питання про евакуацію цивільного населення АРК, яке не висловить бажання залишатися на окупованій території.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter