РНБО: Кабмін повинен підготуватися до виведення з Криму українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій.

За словами Парубія, ці військові частини повинні бути тимчасово розміщені на континентальній частині України.

Також Кабмін має опрацювати питання про евакуацію цивільного населення АРК, яке не висловить бажання залишатися на окупованій території.