Росіяни захопили військову ТРК в Криму
12:58, 20 березня 2014Політика
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Російські окупанти захопили телерадіокомпанію Міноборони України (ТРК МОУ) "Бриз".
ТРК "Бриз" захопили росіяни
Про повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у "Фейсбуці".
"В даний час в ТРК проводяться збори особового складу, в ході яких військовослужбовцям та цивільному персоналу запропонують визначитися - чи хочуть вони продовжити службу в медіа-центрі ЧФ РФ, який буде створений на базі ТРК", - цитує Тимчука Еспресо.TV.
Паралельно розпочато інвентаризацію майна ТРК МОУ "Бриз".
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