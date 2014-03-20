Росіяни захопили військову ТРК в Криму

12:58, 20 березня 2014
Політика
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Російські окупанти захопили телерадіокомпанію Міноборони України (ТРК МОУ) "Бриз".

ТРК "Бриз" захопили росіяни

Про повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у "Фейсбуці".

"В даний час в ТРК проводяться збори особового складу, в ході яких військовослужбовцям та цивільному персоналу запропонують визначитися - чи хочуть вони продовжити службу в медіа-центрі ЧФ РФ, який буде створений на базі ТРК", - цитує Тимчука Еспресо.TV.

Паралельно розпочато інвентаризацію майна ТРК МОУ "Бриз".

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