Тимошенко заявила, що бере на себе відповідальність за ситуацію в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в інтерв'ю журналістам депутат з цієї фракції Олександра Кужель.

Кужель зазначила, що Тимошенко “говорила про країну - вона говорила ні про вибори, ні про рейтинги, вона говорила про відповідальність”.

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Кужель зауважила, що Тимошенко сказала, що вибори будуть і зазначила, що “якщо хтось розраховує, що на виборах я відхрещуся від Турчинова і Яценюка, мовляв я біла і пухнаста іду окремо, вони за все несуть відповідальність, то цього не буде”.

За словами Кужель, Тимошенко зазначила, що вона бере на себе відповідальність за ситуацію в країні і про необхідність виправити ситуацію в Україні.

Народний депутат України Микола Катеринчук, сказав журналістам, що про свою участь у виборах Тимошенко нічого конкретного не сказала. Він зазначив, що Тимошенко сказала, що незалежно від того, хто переможе, то все одно «буде продемократичний, проєвропейський вектор” розвитку України.

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За його словами, вона висловила сподівання, що дана виборча кампанія не буде проходити з використанням брудних технологій.

Тимошенко вийшла з засідання фракції через інший вихід, оминувши журналістів.

Її прес-секретар Марина Сорока повідомила, що сьогодні підходу до журналістів не буде, а завтра Тимошенко в парламенті України прокоментує ситуацію і дасть відповіді на запитання.