Путін дав оцінку ситуації в Україні

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що врегулювання кризи в Україні можливе «лише на основі беззастережного урахування інтересів і волевиявлення багатонаціонального населення усіх регіонів цієї країни».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він заявив у ході телефонної розмови з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані.

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«На прохання Хасана Рухані Володимир Путін дав оцінку гострої ситуації, що склалася в Україні. Глава Російської держави підкреслив, зокрема, що врегулювання кризи можливе лише на основі беззастережного урахування інтересів і волевиявлення багатонаціонального населення усіх регіонів цієї країни», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому в Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин, прикордонних постів, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.

За даними МЗС України, станом на 10 березня в Криму перебувають 18 тис. 780 російських військовослужбовців. Російськими військовослужбовцями заблоковано і виведено з ладу 40 із 56 об'єктів Державної прикордонної служби, захоплено 20 об'єктів і заблоковано 46 об'єктів державної інфраструктури. Зокрема, захоплено 4 військові частині і заблоковано 37.

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Парламент Криму 6 березня ухвалив рішення про приєднання автономії до Росії і виніс на референдум 16 березня два альтернативні питання: Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

У ЦВК заявляють, що юридичної бази для проведення референдуму в Криму немає.

12 березня країни «Великої сімки», Європейська Рада і Європейська Комісія закликали Росію припинити підтримку референдуму в Криму.