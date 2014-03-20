Яценюк: Україна підпише економічну частину Угоди з ЄС після виборів президента

Про це заявив прем'єр Арсеній Яценюк після завершення Самміту Європейської народної партії.

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"Ми будемо готові підписати економічну частину угоди з ЄС після президентських виборів в Україні, але фактично ми вже зараз починаємо процес економічних зрушень", - заявив Яценюк.

Прем'єр підкреслив, що підписання угоди- це "фактично визнання того, що Україна стає частиною об'єднаного європейського простору", повідомляє ТСН.

Він також додав, що можливість заходу на європейський ринок і несплата відповідних імпортних мит дасть українській економіці можливість отримати понад 400 млн дол. за перший рік.

Як повідомлялося раніше, у МЗС розповіли, що входить до політичної частини угоди України з Євросоюзом. Нагадаємо, політичну частину угоди з Європою Яценюк має підписати 21 березня.