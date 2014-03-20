Якщо РФ спробує захопити східні регіони, Україна відреагує жорстко - Яценюк

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Яценюк заявив журналістам перед переговорами у Єврокомісії напередодні запланованого на завтра підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Що стосується військової агресії Росії. Я сподівався і сподіваюсь на виключно мирний шлях. Але хочу офіційно попередити Росію, що спроба захоплення України, перехід кордонів російським військом, анексія східних областей отримає саму жорстку реакцію - в тому числі й військову», - сказав Яценюк.

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"Ми дамо гідну відповідь, в тому числі й військову. Росія має це знати", - додав український прем'єр.

За його словами, Захід і світ в цілому мають дати адекватну відповідь на відокремлення Криму від України.

"Тут вибір між свободою і грошима. Сподіваюся, що європейські партнери це розуміють", - сказав Яценюк, коментуючи посилення санкцій ЄС проти Росії.

"Росія знищує міжнародне право", - додав глава уряду.