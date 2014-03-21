У Севастополі курсанти під час переходу під прапор РФ заспівали гімн України

Вчора відбувся урочистий перехід Академії ВМС ім. Нахімова в Севастополі під російський прапор, пише Еспресо.TV.

Як можна побачити на відео, розміщеному в соціальних мережах, один з курсантів знімав прапор ВМС України зі сльозами на очах.

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А після підняття російського прапора над будівлею академії група курсантів заспівала гімн України.

Відео Jeniy Sylkin

Як раніше повідомляв УНІАН, учора стало відомо, що Володимир Путін підписав розпорядження про відродження Чорноморського вищого військово-морського училища імені П.С.Нахімова й про визнання військових звань і документів про військову освіту українських військовослужбовців, які побажали служити в Збройних силах Російської Федерації

Як міністр оборони Сергій Шойгу, також пропонується створити в Севастополі президентське кадетське училище.