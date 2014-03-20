Путін планує створити в Севастополі президентське кадетське училище

Президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження про створення в Севастополі президентського кадетського училища та відтворення військово-морського училища імені Нахімова.

На зустрічі з Путіним міністр оборони РФ Сергієм Шойгу повідомив, що відомством підготовлені два розпорядження. "Пропонуємо створити в Криму,у Севастополі Президентське кадетська училище", - сказав міністр, передають РИА Новости.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter