Путін планує створити в Севастополі президентське кадетське училище
12:27, 20 березня 2014Політика
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Президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження про створення в Севастополі президентського кадетського училища та відтворення військово-морського училища імені Нахімова.
Путін хоче створити в Севастополі президентське кадетська училище / REUTERS
На зустрічі з Путіним міністр оборони РФ Сергієм Шойгу повідомив, що відомством підготовлені два розпорядження. "Пропонуємо створити в Криму,у Севастополі Президентське кадетська училище", - сказав міністр, передають РИА Новости.
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