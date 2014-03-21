Генштаб ЗСУ дозволив морякам у Феодосії висадку на материк - джерело
У Феодосії українські морські піхотинці з ранку готуються до передислокації на материк
Про це на своїй сторінці у Facebook пише керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, посилаючись на оперативні дані групи «Інформаційний опір».
Він відзначив, що за даними на 12.00 у Донузлаві не здаються 5 кораблів ВМС України: "Костянтин Ольшанський", "Кіровоград", "Черкаси", "Чернігів", "Вінниця".
У Севастополі залишився 1 корабель під українським прапором - "Славутич".
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Водночас у Феодосії українські морські піхотинці з ранку готуються до передислокації на материк. Ці приготування проводяться за погодженням з Генштабом ЗС України, відзначив Тимчук.
«Найбільш складна ситуація у 36-й бригаді. Тут, за деякими даними, частина особового складу вже перейшла на сторону окупантів або просто залишила місце служби. Частина військовослужбовців ще тримається», - пише він.