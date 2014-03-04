Жодна військова частина Криму не здалася російським військовим, блокування триває
Жодна з військових частин ВМС України в Криму росіянам не здалася.
Жодна військова частина, жоден гарнізон чи корабель не виконав ультиматуму російських військових здати зброю і присягнути самопроголошеному «уряду Криму» чи покинути службу. Про це повідомили представники командування ВМС України в Севастополі, передає Радіо Свобода.
Не зафіксовано також випадків дизертирства українських військових у Криму, окрім факту зради колишнього командувача ВМС України Дениса Березовського.
Разом з тим, як повідомив начальник медіа-центру Міноборони України в Криму Владислав Селезньов, протягом ночі на 4 березня штурмів чи нападів на військові частини не зафіксовано, хоча ситуація довкола них залишалася напруженою.
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Збільшилася кількість проросійських активістів і членів загонів «самооборони» біля штабу ВМС України в Севастополі і штабу Берегових військ ВМС України в Сімферополі.
Також надійшло повідомлення про прибуття двох автобусів з озброєними людьми до бухти Стрілецької у Севастополі, де дислокуються кораблі «Славутич» і «Тернопіль», а також підрозділ спеціальних морських операцій. Інформація про це уточнюється, повідомив Владислав Селезньов. Бухта і далі заблокована російськими плавзасобами.