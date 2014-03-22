Росіяни захопили єдиний український підводний човен

Глава медіа центру Міноборони у Криму Владислав Селезньов у коментарі "Дождю", коментуючи захоплення підводного човна, заявив: "Командир підводного човна Шагієв відмовився підіймати Андріївський прапор на борту".

"У бухті Стрілецька, де дислокувався раніше човен, у мене джерел немає, але за інформацією від третьої сторони мені відомо, що командир підводного човна Шагієв відмовився піднімати Андріївський прапор на борту підводного човна. Він спустився на берег, а човен буксиром відтягнули в невідомому напрямку", - зазначив Селезньов.