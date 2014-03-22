Російські окупанти закидали димовими шашками авіабазу в Новофедорівці

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава кримського медіацентру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

"13:14. Йде штурм в Новофедорівці", - написав Селезньов.

Трохи пізніше він додав, що в штурмі беруть участь "титушки".

"Персонал української бази закидали димовими шашками. Все в диму. Ми відступили в будівлю штабу. "Зелені чоловічки" стоять в сторонці, спостерігають", - цитує Селезньов свої джерела.

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Раніше командиру військової частини А1100 в Новофедорівці висунули ультиматум: якщо частина не буде здана до 13:00, буде штурм. Про це у своєму Twitter повідомив активіст Костянтин Рєуцький.

Ультиматум висунув Кожин І.С. "Якщо вони не вирішать покинути частину до цього часу, будемо вирішувати, що робити, після 13:00", - зазначив він.