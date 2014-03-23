Януковича підтримав російський націоналіст африканського походження з Латвії
07:06, 23 березня 2014Політика
0 0
Вчора в Донецьку на площі Леніна відбувся мітинг проросійських активістів.
Айо Бенес підтримав мітинг в Донецьку / Новости Донбасса
Вони вимагали повернути в країну екс-президента Віктора Януковича, який, на їхню думку, може «навести порядок у країні».
У мітингу взяв участь колишній активіст російської партії націонал-більшовиків Едуарда Лимонова, громадянин Латвії Айо Бенес. Раніше він був помічений в Криму, повідомляють Новости Донбасса.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter