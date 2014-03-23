Януковича підтримав російський націоналіст африканського походження з Латвії

Вони вимагали повернути в країну екс-президента Віктора Януковича, який, на їхню думку, може «навести порядок у країні».

У мітингу взяв участь колишній активіст російської партії націонал-більшовиків Едуарда Лимонова, громадянин Латвії Айо Бенес. Раніше він був помічений в Криму, повідомляють Новости Донбасса.