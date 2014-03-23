Януковича підтримав російський націоналіст африканського походження з Латвії

07:06, 23 березня 2014
Політика
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Вчора в Донецьку на площі Леніна відбувся мітинг проросійських активістів.

Айо Бенес підтримав мітинг в Донецьку

Вони вимагали повернути в країну екс-президента Віктора Януковича, який, на їхню думку, може «навести порядок у країні».

У мітингу взяв участь колишній активіст російської партії націонал-більшовиків Едуарда Лимонова, громадянин Латвії Айо Бенес. Раніше він був помічений в Криму, повідомляють Новости Донбасса.

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